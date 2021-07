Retrospectief: Aardappelen voor het goede doel

Nederlanders geven graag voor het goede doel. Zo’n honderd jaar geleden was dit ook al zo. Men had het niet breed, maar kon toch wel wat missen. In 1919, direct na de eerste wereldoorlog, werd door het Rode Kruis een inzameling gehouden. Geld was er maar bar weinig, daarom werd verzocht om levensmiddelen en kleding te geven voor de mensen in nood in Duitsland. Ook Beekbergen en omgeving wilden een steentje bijdragen. H.J. Brouwer organiseerde de actie. Er werden collectelijsten aangelegd en verdeeld over negen wijken. Heel Beekbergen werd er bij betrokken. Men kreeg een wijk toegewezen dat het gehele polderdistrict omvatte. Hierbij waren de volgende buurtschappen betrokken: dorp Beekbergen, Engeland, Oosterbroek, het Achterveld (nu Klarenbeek) en de Hooilanden.

De opbrengst was zeer goed. Boeren, burgers en middenstanders gaven flink voor het goede doel. De aantallen werden duidelijk genoteerd. Wim Hartgers schreef: ‘376,5 mud aardappelen a 70 kg. = 26.355 kg’. Ook: ‘857,5 kg. Rogge, 500 kg. koolrapen en 12 broden (16 ponders)’. Erg veel dus.

In deze regio werden vroeger nog veel aardappelen verbouwd. De boeren hadden vele hectares van dit gewas. De boeren konden daarom de aardappelen het best missen. Nu in 2021 worden er veel aardappelen verbouwd in De Enk tussen Beekbergen en Lieren (zie foto). De roggevelden zag men ook veel in De Enk. Maar nu is er maar weinig koren te zien op deze akkers. Wel erg veel mais.

De broden waren de zogenaamde zestien ponders roggebrood die de boeren lieten bakken. Het koren werd gemalen bij de molenaar en daarna werd het meel bij de bakker bezorgd, die er grote zware roggebroden van bakte. Wit of tarwebrood werd vroeger maar zelden gegeten.

Aan geldbedragen werd 225.45 gulden opgehaald en daarbij nog 167.85 gulden door een actie van de Muziekvereniging Prinses Juliana. Er werd ook om kleding gevraagd maar dit werd weinig gegeven. De goederen in natura werden afgehaald en afgeleverd bij het station in Lieren. Van hier gingen de wagons met aardappelen en andere goederen naar de noodgebieden in Duitsland.

Brouwer en zijn helpers waren bijzonder tevreden over de goede opbrengst van de bewoners van Beekbergen en omstreken. Later werden de inzamelingen anders. Soms nog wel kleding, maar de inzameling van levensmiddelen niet meer. Dit gaf teveel werk.