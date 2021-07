Regels voor TONK verruimd

RHEDEN – De gemeente Rheden heeft besloten de regels om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te verruimen. Ook is de aanvraagtermijn verlengd van 1 juli naar 1 oktober 2021. De TONK bestaat uit een eenmalige uitkering van 1500 tot 2500 euro aan mensen die kunnen aantonen dat hun inkomen als gevolg van corona met minimaal 25 procent is gedaald en op dit moment tussen de 40 en 60 procent wordt besteed aan woonlasten. Nu is het nog zo dat inwoners het kale huur- of hypotheekbedrag moesten opgeven, dit wordt gewijzigd naar het volledige huur- of hypotheekbedrag, inclusief servicekosten en kosten voor de huurdersvereniging of vereniging van eigenaren. Voor spaar- en beleggingsrekeningen gold een maximum van 30.000 euro. Dit is niet meer van toepassing.

Deze TONK uitkering is een gift, die, als is vastgesteld dat er recht is, niet hoeft te worden terugbetaald. Alle aanvragen die al door de gemeente Rheden zijn ontvangen, worden opnieuw beoordeeld op basis van de nieuw vastgestelde beleidsregels. Dat geldt dus ook voor de eerder afgewezen aanvragen. Inwoners hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Iedereen ontvangt binnen enkele weken bericht over de nieuwe beoordeling.

www.rheden.nl/tonk