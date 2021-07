Raad stelt lokale spelregels voor windenergie in Bronckhorst vast

GEM.BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft de lokale spelregels voor windenergie vastgesteld met het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Er zijn spelregels als maximale hoogte en afstand tot de dorpen in vastgelegd. Het gebied Eldrik wordt in het kader aangewezen als mogelijk locatie voor windenergie.

De keuze voor het gebied Eldrik is gemaakt omdat deze locatie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijke hinder ondervinden van windmolens. De gemeente Bronckhorst wil haar verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden.

De gemeente heeft op dit moment geen aanvragen voor windenergie. Maar met heldere spelregels wil zij zelf de regie houden bij mogelijke toekomstige initiatieven. Het beleidskader is te vinden op www.bronckhorst.nl/windenergie.

Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn, voor het klimaat en een gezonde leefomgeving. De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is het plan om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt al volop ingezet op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar er moet veel meer gebeuren. Voor initiatieven voor kleine zonneparken is al vastgesteld hoe omwonenden worden betrokken en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn.De raad besloot echter een besluit over de voorwaarden voor grote windmolens op te schorten tot 2022. In oktober 2020 stemde de raad in met een stappenplan om tot die lokale voorwaarden te komen. Met het besluit van 5 juli liggen de lokale voorwaarden vast. Tot 2024 verleent Bronckhorst geen medewerking aan windinitiatieven.