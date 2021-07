Presentje voor Rhedense veteranen

GEM. RHEDEN – Het college van de Rheden ging donderdag 24 juni op pad om alle veteranen in de gemeente te bezoeken. In het kader van Nederlandse Veteranendag reden de burgemeester en wethouders in oude legervoertuigen door de dorpen en boden de veteranen een presentje aan. Burgemeester Carol van Eert was present bij Rhederhof in Rheden, waar hij vier veteranen trof. Hij gaf hen een beeldje met een link naar het nummer Soldier On van Di-rect op Spotify. Raadslid en veteraan Sjir Hanssen was deze ochtend present en vindt het mooi dat de gemeente Rheden aandacht besteedt aan Veteranendag. “Het is een stukje erkenning voor veteranen. Niet alleen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook van missies daarna.”