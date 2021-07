Postume onderscheiding voor Doesburger Martinus Paunussa

DOESBURG – Bijna 50 jaar na zijn dood krijgt Martinus Paunussa alsnog erkenning voor zijn militaire diensten. Zijn weduwe, Juliana Paunussa – Rondonuwu, mocht dinsdag 20 juli twee militaire onderscheidingen in ontvangst nemen.

Martinus (Tinus) Paunussa, geboren op 17 maart 1921, was in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Na de oorlog kwam hij met zijn vrouw Juliana (Juul) naar Nederland. Het gezin Paunussa, dat in totaal uit 9 kinderen zou gaan bestaan, woonde op verschillende plekken in het land, maar vond in de jaren 60 een definitieve woonplaats in Doesburg toen Tinus hier een baan vond in de blikfabriek. Martinus overleed al in 1972, zijn vrouw (inmiddels 93) woont nog steeds in Doesburg en de meeste kinderen wonen in de buurt.

Zoals dat meestal ging in gezinnen van voormalig KNIL-militairen, werd er thuis nauwelijks gesproken over vaders oorlogsverleden. De kinderen wisten dat hij in het leger had gediend en in krijgsgevangenschap had gezeten, maar niet veel meer dan dat. Het balletje kwam aan het rollen toen er een oude agenda opdook, waarin Tinus kort had genoteerd waar hij was geweest in zijn oorlogsjaren. De kinderen zijn de archieven ingedoken en hebben op die manier de gebeurtenissen van toen kunnen reconstrueren. Op basis van dit onderzoek hebben zij ervoor gezorgd dat hun vader alsnog erkenning heeft gekregen voor zijn dienstjaren.

De postume onderscheidingen werden dinsdag 20 juli overhandigd aan Juliana, in bijzijn van kinderen en kleinkinderen. Kapitein Niels Meijer van het 12e Infanteriebataljon, regiment Van Heutsz (rechts op de foto) mocht twee mooie medailles en bijbehorende certificaten uitreiken. “Hiermee geeft Defensie deze oud-militairen alsnog de aandacht die zij eigenlijk al jaren geleden verdienden”, aldus Meijer.

Martinus Paunussa is postuum onderscheiden met het Mobilisatie-oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Het Ereteken voor Orde en Vrede wordt uitgereikt aan militairen van de drie krijgsmachtonderdelen en van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Zij moeten in Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951.

Foto: Linda Peppelman