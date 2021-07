PlusBus Rheden/Rozendaal zoekt chauffeurs

RHEDEN/ROZENDAAL – PlusBus Rheden/Rozendaal is op zoek naar een vijftal nieuwe chauffeurs die het vrijwilligersteam willen komen versterken. Gezocht worden mensen die één of meerdere (vaste) dagdelen per week willen rijden. Nieuwe chauffeurs krijgen eerst een introductiegesprek en rijden daarna drie dagdelen mee met een ervaren chauffeur. Vrijwilligers dienen, naast een geldig rijbewijs, te beschikken over goede sociale vaardigheden en omgangsvormen. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met secretaris Kees Baars via secretaris@plubusrhedenrozendaal.nl.

PlusBus Rheden/Rozendaal werkt 6 dagen per week en rijdt met twee rolstoelbussen, een rolstoelauto en een personenauto. De dienst wordt gebruikt door mensen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal van 50 jaar en ouder, die zelf niet of moeilijk in staat zijn met het openbaar vervoer te reizen. In principe wordt er binnen de gemeentegrenzen geredenm maar vooral voor dokters- en ziekenhuisbezoek ook naar Arnhem, Zevenaar en Zutphen. De cliënten worden vervoerd van deur tot deur, in principe één op één en bijna altijd op tijd.