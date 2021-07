Plusbus Doesburg weer volop op de weg

DOESBURG – Plusbus Doesburg, oftewel Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, rijdt weer volop. De vrijwillige chauffeurs vervoeren minder mobiele ouderen vanaf 50 jaar en mensen met een beperking in Doesburg en dorpskernen in de directe omgeving. Een eventuele begeleider mag gratis mee. De Plusbus vervoert van deur tot deur en de medewerkers doen graag iets extra’s voor de klant.

Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Passagiers maken uiterlijk een dag vantevoren een afspraak via tel. 06-41917757. Het kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur. Om de telefonische bereikbaarheid te vergroten zijn er nu telefoonvrijwilligers die tussen 13.30 en 16.30 uur de telefoon aannemen. Wie dan belt, kan zijn gegevens doorgeven en wordt de volgende ochtend door een kantoormedewerker teruggebeld over het inplannen van de rit.

www.plusbusdoesburg.nl