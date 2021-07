Plezier voor jong en oud bij Oranjefestival v.v. Dieren

DIEREN – Zaterdag 3 juli waren er volle velden op sportpark het Nieuwland in Dieren. Jong en oud genoot van het Oranjefestival bij v.v. Dieren.

Voor 100 deelnemers was er veel plezier en het weer speelde zeker een belangrijke rol op deze mooie dag. Aan het begin van de middag gaf wethouder Marc Budel letterlijk het startschot van het festival. Onder grote belangstelling van de jongens en meisjes schoot de wethouder zijn bal richting de snelheidsmeter.

Hierna werden de kinderen op basis van leeftijd verdeeld in groepjes om op eigen niveau en weerstand zes verschillende oefeningen af te werken. De jeugd van 4 tot en met 13 jaar trainde verschillende facetten van het voetbal, zo werd er gedribbeld, gepassed, omgeschakeld en afgewerkt.

Na een dik uur trainen werd er door de supportersvereniging van v.v. Dieren een ijsje aangeboden aan alle honderd deelnemers. De welbekende Wolters ijstruck stond klaar om iedereen te voorzien van een verdiende afkoeler met het stralende weer.

Na het ijsje werd de training door de oudste jeugd vervolgd op het veld en de jongste deelnemers waren niet meer weg te slaan van de springkussens op het speelveld. Voor de ouders en begeleiders van de jongste kinderen was dit geen straf want vanaf afgelopen zaterdag was ook het terras van de club weer geopend. Genietend van een hapje en een drankje konden zij dus ook genieten van hun samenspelende kind. Niet alleen leden namen deel aan het festival, iedereen kon vrijblijvend sfeer proeven.

Foto: Christa Heine