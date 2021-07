PFC Rheden neemt met ludieke actie afscheid van Zwembad de Dumpel

VELP – Zwemvereniging PFC Rheden heeft op zaterdag 17 juli met een ludieke actie afscheid genomen van zwembad de Dumpel. De leden wilden het zwembad vullen met zoveel mogelijk petflessen. Mensen uit Velp en omgeving konden hun lege flessen in het zwembad gooien en tevens voor de laatste keer een blik werpen op het oude zwembad. Wethouder Marc Budel gaf het startschot, daarna was het de beurt aan de bezoekers om het bassin te vullen met hun flessen. Rond 15.00 uur wierpen buurtbewoner Peter Anker en Ton Willemsen van de organisatie de laatste flessen in het flink gevulde bad.

De opbrengst komt ten goede aan PFC Rheden en is een mooie steun in de rug bij de opstart van de nieuwe verenigingsactiviteiten in het Biljoenbad. Tevens steunt de vereniging met een gedeelte van de opbrengst het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Op de facebookpagina van de zwemvereniging wordt binnenkort de opbrengst bekend gemaakt.

Foto: Han Uenk

www.facebook.com/pfcrheden