PFC hoopt op 10.000 flessen in De Dumpel

VELP – Het is al even geleden dat PFC Rheden afscheid moest nemen van zwembad De Dumpel, waar ruim 40 jaar werd gezwommen. Sinds de opening van het Biljoenbad in Velp is dat de nieuwe thuisbasis van de zwem- en waterpolovereniging. Een afscheidsfeestje moest worden uitgesteld, maar gaat zaterdag alsnog plaatsvinden: dan wordt in de oude Dumpel een inzameling van petflessen gehouden.

Iedereen is deze dag tussen 10.00 en 15.00 uur welkom om een donatie te doen en mee te helpen om het zwembassin te vullen. Er passen er zo’n 200.000 in. Niet dat PFC verwacht dat aantal te halen, maar het streven is toch zeker 10.000. Er is al eerder een aantal inzamelingsdagen gehouden en wie weet wordt op deze finaledag nog flink gedoneerd. Iedereen kan coronaproof flessen in het bad komen gooien, wethouder Marc Budel trapt om 10.00 uur de actie af.

Dit is meteen de laatste dag dat De Dumpel nog open is voor publiek. Een mooie gelegenheid om nog één keer te komen kijken naar het bad waar zoveel mensen hebben gezwommen, hun diploma hebben behaald of met PFC hebben gesport.

De opbrengst van de actie komt ten goede aan PFC Rheden en wordt gebruikt voor de opstart van nieuwe verenigingsactiviteiten in het Biljoenbad. Daarnaast steunt de vereniging met een gedeelte van de opbrengst het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland.

Meer informatie over de actie is te vinden op Facebook: www.facebook.com/PFCRheden.