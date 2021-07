Patrijslaan in actie tegen onkruid

DIEREN – “Als de gemeente het onkruid niet weghaalt, doen we het zelf wel!” Dat dachten de buren van een van de lussen aan de Patrijslaan in Dieren, die vrijdag 16 en zaterdag 17 juli gezamenlijk aan het werk gingen. “De gemeente maait het gras wel, maar het onkruid tussen de tegels, in de goot en op de parkeerplaats blijft staan. Dus zijn we samen aan de slag gegaan”, vertellen de buren. Er wordt hard gewerkt: kantjes gestoken en vooral veel onkruid tussen de tegels weggetrokken. Ondertussen komt een van de buren met koffie en de sfeer zit er goed in. Het is een hechte buurt en dat zij samen de handen uit de mouwen steken, heeft zichtbaar resultaat: de straat ligt er weer keurig bij.

Foto: Linda Peppelman