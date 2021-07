Pannatoernooi bij Sportkompas

GEM. BRUMMEN – Sportkompas houdt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli een pannatoernooi voor de jeugd van 13 tot 17 jaar. Deelname is gratis en in elke kern met een voetbalclub komt een voorronde. De finale is achter op het grote veld bij Rhienderoord. “We hebben 3 categorieën, jongens 13-15, jongens 16-17 en meisjes. Aan de drie winnaars rijken we de hoofdprijs, FIFA 22 uit”, aldus de organisatie. De speellocaties en tijden zijn te vinden op de website van Sportkompas. Iedereen mag zich meerdere keren voor een voorronde opgeven, maar kan zich maar één keer kwalificeren voor de finaleronde.

www.stichtingsportkompas.nl