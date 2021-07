Oude sportschool is nu weer woonhuis

DIEREN – Jarenlang hebben sporters zich hier in het zweet gewerkt, inmiddels is de uitbouw van de vroegere Lomar Sportvilla in Dieren gesloopt. Na de verhuizing van de sportschool naar de nieuwe locatie aan de Admiraal Helfrichlaan is de villa aan de Zutphensestraatweg verkocht. De villa is gerenoveerd tot woonhuis en met de sloop van het grootste deel van de villa is daarmee het bestaan als sportschool definitief voorbij.