Oud Velpenaar start crowdfunding om sociale droom te verwezenlijken

VELP – Meer dan een jaar geleden vond oud-Velpenaar Jori samen met zijn vriendin Wini zijn droomplek in Friesland. Samen met hun dochtertje wonen zij na een verbouwing nu in het voorhuis. De schuur willen zij omtoveren tot sociale eetkamer voor maatschappelijke projecten en een Bed en Breakfast moet iedereen de kans krijgen om een nachtje weg te kunnen. Met de start van een een voorverkoop crowdfunding hopen zij deze droom te kunnen verwezenlijken.

Jori woonde tot zijn achttiende in Velp en vertrok voor zijn studie naar Leeuwarden. Daar ontmoette hij Wini en voor de liefde verruilde hij Velp voor het platteland van Friesland. In 2019 kocht het stel een boerderij die zij met eigen handen verbouwden. Voor de schuur hadden zij een ander plan

“Hier willen wij een sociale eetkamer realiseren waar mensen kunnen aanschuiven om mee te eten”, vertelt Wini. “Er zijn veel mensen die eenzaam zijn die kunnen dan hier komen eten. Het idee is dat dat eerst bij ons is en dat ze daarna wellicht door nieuwe sociale contacten ook bij iemand anders kunnen eten.” Het idee van de sociale eetkamer past bij de filosofie van het jonge gezin.

“Wij willen de wereld namelijk een stukje mooier maken op een manier die bij ons past. We willen Fryslân delen met de rest van de wereld. De rest, is iedereen die behoefte heeft aan rust, natuur, een bijzonder moment, vrijheid of een beetje aandacht. We zijn geen zorginstelling maar een gewoon gezin dat openstaat voor de mensen om ons heen en samen met mensen mooie momenten wil maken.”

Naast de sociale eetkamer wil het stel ook een Bed en Breakfast realiseren. Ook dit met een maatschappelijk component. “Wij zouden graag overnachtingen bieden aan mensen die hier geen geld voor hebben.” Voor de totale verbouwing is een bedrag van 40.000 euro nodig. “Dit hadden we helaas niet op de plank liggen. Jori raakte zijn werk kwijt in coronatijd en ik zag ook mijn klussen van mijn communicatiebedrijf een stuk minder worden. We moesten bedenken hoe we onze droom toch voor elkaar konden krijgen en daarmee in ons eigen inkomen konden voorzien.”

Het stel bedacht het idee van een voorverkoop-crowdfunding. “Dat is iets anders dan een gewone crowfdfunding”, legt Wini uit. Het stelt start alvast met de voorverkoop van diensten en producten die ze in de toekomst gaan aanbieden. Zo kunnen mensen een ijsjesstrippenkaart kopen voor de nog te openen ijsschepperij of een overnachting bij de toekomstige B&B. Gewoon doneren zonder tegenprestatie is ook mogelijk.

De teller staat inmiddels al op 10.000 euro, met dit geld kan de huiskamer gerealiseerd worden. Voor de rest van de verbouwing is nog 30.000 euro nodig. Wini en Jori hopen op steun vanuit Jori’s oude omgeving om verder de kunnen met hun droom.”En misschien ook een leuke gelegenheid voor oude bekenden uit Velp om elkaar weer eens te ontmoeten.”

annefamkespleats.nl