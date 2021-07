GEM.RHEDEN – Suez haalt ook nog in juli en augustus het oud papier op in de gemeente Rheden. Per 1 september wordt het oud papier weer door vrijwilligers ingezameld. Vanaf dan gaat ook de inzameling weer volgens de papieren afvalkalender gelden. De ophaaldagen en routes zijn in juli en augustus anders dan op de papieren afvalkalender staat. De inzameling vindt plaats op maandag en woensdag.

www.rheden.nl/papierinzameling