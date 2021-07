Orgelconcert van Wilbert Berentsen in Martinikerk

DOESBURG – De serie zomeravondconcerten van StiDoMu in de Martinikerk in Doesburg gaat weer van start. Op donderdag 22 juli om 20.00 uur bijt Wilbert Berentsen, cantor-organist van de Martinikerk, het spits af.

Op het programma staat de uitvoering van een aantal zeer diverse orgelwerken, waarbij de drie orgels bespeeld worden die de Martinikerk rijk is: het intieme Freytag kabinetorgel (1805), het robuuste, heldere neobarokke Flentrop orgel (1953) en het grote romantische Walcker orgel (1916). De werken van Telemann, Beeftink, Mobach, Willan en Langlais worden uitgevoerd op de meest geschikte orgels, zodat luisteraars optimaal kunnen genieten van de specifieke kenmerken van de muziek.

Wilbert Berendsen studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatie-opleiding koordirectie voor vakmusici. Berendsen heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten en is tevens koordirigent van enkele koren. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. In augustus 2020 behaalde hij zijn beiaardiersdiploma na een studie bij Frans Haagen, stadsbeiaardier van onder andere Doesburg. Wilbert werkt momenteel ook als programmeur op het gebied van digitaal gesampelde orgels.

Kaarten voor dit concert kosten 12,50 euro en zijn uitsluitend te bestelling bij de Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu) via www.stidomu.nl. In de kerk is plek op 85 bezoekers.Tot nem et 9 september is er elke donderdagavond een orgelconcert in de Martinikerk, uitgevoerd door bekende organisten uit Nederland en Duitsland.