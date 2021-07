Organisatoren evenementen in onzekerheid door nieuwe coronamaatregelen

REGIO – Het leek een zomer vol festivals en evenementen te worden, maar de oplopende coronacijfers en maatregelen gooide weer roet in het eten. Meerdaagse evenementen zijn sowieso tot 13 augustus niet toegestaan en voor eendaagse evenementen gelden er strengere regels.

“We werden ingehaald door de actualiteit”, vertelt Geert Jan Dijkerman van het Carolina Festival. De organisatie had net een persbericht de deur uit gedaan over het festival dat op 3 en 4 september gepland staat, toen zij, net als velen, overvallen werd door de enorme toename aan coronabesmettingen en de bijbehorende maatregelen. “Toen het er in mei goed uitzag, hebben we vol gas gegeven om alles rond te krijgen.” Het programma was klaar en de voorbereidingen waren in volle gang. “Na het nieuws dat er geen meerdaags evenementen tot 13 augustus mogelijk zijn, hebben we het festival op pauze gezet.”De organisatie koos er bewust voor om het evenement niet meteen helemaal af te gelasten. “Organisatorisch staat alles klaar als het wel mag, kunnen we in augustus in principe gewoon op de knop drukken. Als we het festival nu helemaal afgelasten en het dan alsnog door kan gaan, kan het niet meer. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers, die we overigens nog steeds goed kunnen gebruiken.”

Maar toch blijft Dijkerman reëel. “Het ziet er gewoon niet goed uit. We zijn ook geschrokken van de vele besmettingen bij festivals in de buitenlucht. Hier zou eerst meer duidelijkheid over moeten komen.” Hoe het festival er precies uit zou zien, mocht het doorgaan, blijft volgens hem ook nog onduidelijk. “We zijn afhankelijk van de regels. Dit festival met 1,5 meter afstand gaat gewoon niet lukken. Misschien dat het kan met testen voor toegang. Maar wellicht tegen beter weten in blijven we toch hopen op een mooi festival.”

Viva La France

Ook voor de organisatie van Viva la France in Hummelo kwamen de verscherpingen onverwacht. Op 8 juli kondigden zij het tweedaagse evenement aan voor 21 en 22 augustus en nog geen week later moesten zij dit weer afblazen. “Door de snelle toename van de coronabesmettingen heeft de overheid besloten de regels met betrekking tot evenementen aan te scherpen. Deze aanscherpingen zorgen ervoor dat de Stichting Vive la France met pijn in het hart heeft moeten besluiten deze editie van de brocante- en kunstfair Vive la France te moeten annuleren”, aldus de organisatie. “Gemeenten kunnen op basis van deze regels zeker tot 13 augustus geen vergunningen verstrekken. Mochten er na 13 augustus versoepelingen van de regels aangekondigd worden, dan zal dit voor de Stichting Vive la France te laat zijn om het evenement met de omvang die het heeft, nog te organiseren.” De organisatie hoopt op 9 en 10 juli 2022 in de herkansing te kunnen.

Kermis bij Concordia

De nieuwe eigenaren van Concordia hebben de pijlen voor de kermis nu ook gericht op 2022. Alle voorbereidingen voor het kermisweekend waren in volle gang, maar met de recente ontwikkelingen hebben zij besloten om de kermis bij Concordia niet door te laten gaan. Bij de voorbereidingen hadden zij intensief contact met het St Jansgilde. De Brummense kermis bestaat immers uit de drie-eenheid kermis, vogelwei en Concordia. Het afgelasten van zowel de vogelwei als het feest in en rond Concordia betekent zeker niet dat het contact of de samenwerking stopt. Olaf Harleman, coördinator van de kermis, heeft er alle vertrouwen in: “Als we de krachten in Brummen bundelen, kunnen we er in 2022 weer een prachtige happening van maken.”

Foto: Team Carolina Festival 2021, op de foto staan (vlnr): Merlijn Bergisch, Jeroen Sprangers, Juul van Rijn, Sander Demmink, Bas Bolder, Allette Schellevis, Winnie Dijkerman, Geert Jan Dijkerman, Brendy Bosveld en Menno van Middelkoop. Kim Som ontbreekt op de foto.