Oproep: help Brummense bloembakken mooi te houden

BRUMMEN – Teleurstelling bij de Werkgroep Groen van de Dorpsraad Brummen. Een aantal bloembakken op het Marktplein in flink toegetakeld. “Er zijn uit diverse bakken bloemen weggerukt of platgedrukt. De bakken worden vermoedelijk als zitplaats gebruikt, met alle gevolgen van dien”, aldus Hay Verstappen, coördinator van de werkgroep.

Begin juli zijn de twaalf bloembakken weer op het Marktplein geplaatst. Ze zagen er mooi uit en door het wisselvallige weer van de afgelopen maand zijn de bloemen behoorlijk gegroeid. Een groot aantal vrijwilligers zorgt met veel enthousiasme dat de bloemen wekelijks water krijgen. Des te spijtiger dat nu het groen in een aantal van de bloembakken is vernield.

“Ik wil aan alle inwoners en bezoekers van Brummen een oproep doen om de bakken te ontzien”, aldus Verstappen. “Van diverse kanten hebben we als werkgroep Groen binnen de Dorpsraad complimenten ontvangen en de bakken worden gezien als een bijzondere verfraaiing van het Marktplein. Wij willen de bakken de komende maanden graag mooi houden. Met de nodige inspanning van alle betrokken vrijwilligers en medewerking van de bewoners en bezoekers van Brummen moet dat zeker gaan lukken!”