Opening jeu de boulesbaan in Eerbeek

EERBEEK – Zaterdag 10 juli wordt de jeu de boules baan bij het Tjark Riks Centrum in Eerbeek feestelijk geopend. De baan bestaat uit drie speelvelden, zodat er maximaal 18 personen tegelijk kunnen spelen. De opening is om 13.00 uur in een feestelijk Frans sfeertje onder het genot van een hapje en een drankje.

Er zijn kunstschilders, zwervers, bedelaars aanwezig, allemaal onder het toeziend oog van de Gendarmerie. Ook een ensemble van fanfare de Eendracht is tijdens de opening present. De openingshandeling zal worden verricht door Martine Jurriens, directeur van de SWB. Iedereen die is geïnteresseerd in het jeu de boulesspel is welkom. Na de openingsceremonie zal er een partijtje worden gespeeld begeleid door Peter Spek, de voorzitter van de technische commissie, die ook tekst en uitleg zal geven bij de te volgen strategie van het spel.

John van Dijk is de initiatiefnemer van de baan en de vereniging. Na een uitgebreide oriëntatie ging hij een samenwerking aan met Ruth Frederiks van Stichting Welzijn Brummen (SWB). Vrijwilligers gingen aan de slag en met financiële steun van SWB werd de baan gerealiseerd.

De vereniging in oprichting wordt voorlopig gefaciliteerd door de SWB, dat betekent dat opgave van een lidmaatschap loopt via de SWB. De vereniging wil in eerste instantie met 50 leden van start gaan en er heeft zich al een flink aantal leden aangemeld. Begin 2023 zal er een oprichtingsvergadering worden belegd om een vereniging te starten. Een aantal sponsoren heeft al financiële ondersteuning gegeven en inwoners van Eerbeek schonken spontaan ballen. De leden die zich al hebben opgegeven, krijgen binnenkort een uitnodiging voor een informele middag of avond om kennis te maken met elkaar maar ook om even te brainstormen over de openingstijden en speelmomenten.

www.jeudebouleseerbeek.nl