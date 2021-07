Open tuinen in Brummen

BRUMMEN / TONDEN – Zondag 1 augustus zijn drie particuliere tuinen in Brummen en Tonden geopend voor publiek. Bezoekers zijn deze dag tussen 11.00 en 17.00 uur welkom in de Brummense Overtuin aan de Arnhemsestraat 39 in Brummen, Tuin aan ‘t Leusveld aan de Rhienderensestraat 16 in Brummen en Farmhouse de Hoeve aan de Haarweg 11 in Tonden. Daarnaast is in de tuin van Huize Veldzicht aan de Zutphensestraat 87 in Brummen een bijzondere sequoia te zien, de dikste boom van Nederland. Sas’ Minikwekerij aan de Arnhemsestraat 3 in Brummen en Kwekerij Hof te Dieren in Dieren zijn eveneens geopend.