Opbrengst collecte EpilepsieNL in Klarenbeek

KLARENBEEK – In de week van 7 tot 12 juni gingen duizenden vrijwilligers op pad om te collecteren voor EpilepsieNL. De collectanten in Klarenbeek haalden samen het prachtige bedrag van 2.200 euro op. De organisatoren in Klarenbeek bedanken alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.