Op vakantie in de regio: Glinsterende steentjes in het Gelders Geologisch Museum in Velp

Dat veel mensen in Nederland op vakantie gaan of thuis blijven, is voor de redactie van Regiobode een mooie gelegenheid om deze zomer eens op zoek te gaan naar bekende en minder bekende toeristische pareltjes in onze regio. Deze week: het Gelders Geologisch Museum in Velp.

VELP – “Kijk, dit is sugiliet. Dat is nog duurder dan goud.” Kees Mak weet alles te vertellen over de bijna 4000 verschillende mineralen die te zien zijn in het Gelders Geologisch Museum in Velp. Het museum herbergt ook nog eens zo’n 5000 fossielen en 20.000 gesteenten, maar ook schatten als een dinosaurus-ei, mammoettanden en een fossiel van een krokodilachtige. In een hoekje op de bovenverdieping hangt zelfs een collectie van zo’n 4000 verschillende zandsoorten: keurig gerangschikt in glazen buisjes.

Het Geldersch Geologisch Museum ligt vlak bij het centrum van Velp. Het werd 26 jaar geleden opgericht door meneer Van Dam, die een nieuw onderkomen zocht voor zijn mineralencollectie toen hij kleiner ging wonen. Het ontbrak hem dan wel aan ruimte, maar niet aan geld en dus kocht hij het pandje aan de Parkstraat dat werd verbouwd tot museum. Er werd een stichting opgezet die het museum zou gaan runnen en dat 26 jaar later nog steeds doet.

Kees Mak is plaatsvervangend voorzitter van het Gelders Geologisch Museum, maar vooral liefhebber en kenner van mineralen. Hij weet over elke soort wel iets te vertellen, tot de chemische samenstelling aan toe. “Dit is een doorzichtig stuk bergkristal met heel fijne rutielnaaldjes erin. Het ontstaan is een proces van miljoenen jaren.”

Mak verzorgt en onderhoudt de collectie, die steeds verandert en groeit. “Met enige regelmaat halen we verzamelingen van mineralen op bij mensen die stoppen met hun hobby. Daar zijn we heel blij mee, er zit vaak veel moois tussen.” Samen met andere vrijwilligers sorteert Mak de stenen en geeft ze een plekje in het depot of in het museum. Een deel wordt verkocht in het winkeltje.

De benedenverdieping van het museum is gereserveerd voor de mineralen, die keurig zijn uitgestald in vitrines. Rijen van kasten vol met de meest kleurrijke mineralen in gekke en bijzondere vormen. Elk mineraal wordt voorzien van een bordje met naam en vindplaats. Er is een hoekje dat verduisterd kan worden met een dik gordijn, waar in het donker fluorescerende mineralen te zien zijn. “Al die kleuren en vormen vind ik prachtig”, lacht Kees Mak. “Sinds ik in de bergen mijn eerste bergkristal vond, ben ik een liefhebber. Het is zo bijzonder dat de natuur al dit moois kan maken. Uit een paar elementen zijn alle overige mineralen samengesteld.”

Minder kleurrijk, maar minstens zo interessant is de collectie op de bovenverdieping van het museum. Hier liggen de stenen en fossielen. De collectie gesteenten werd overgenomen van de Universiteit van Wageningen, vertelt Mak. “Niet dat we op zoek waren naar gesteenten, maar de opleiding die er gebruik van maakte stopte. Omdat de collectie anders in de container zou verdwijnen, zijn wij maar met een vrachtwagentje naar Wageningen gereden en hebben een groot deel opgehaald.”

De collectie fossielen kreeg het museum via een van de vrijwilligers en geeft een mooi beeld van het dieren- en plantenleven van miljarden jaren geleden. Kleine beestjes en plantjes zijn voor eeuwig versteend en het Velpse museum heeft een aantal interessante exemplaren, zoals een voorvader van de krokodil en voetafdrukken van de nothosaurus. “Dat is de dinosaurus die hier in de streek voorkwam”, aldus Mak. Het museum beschikt over een heus dinosaurus-ei, dat bij kinderen altijd tot de verbeelding spreekt. “Ik vertel ze altijd dat het ei naar het ziekenhuis is geweest voor een röntgenfoto. Helaas kwamen we er toch achter dat het ei onbevrucht is, er zit niets in.”

Mak doet zijn verhaal graag aan kinderen. “De meeste bezoekers die we krijgen zijn gezinnen of grootouders met kleinkinderen. Je kunt kinderen een heleboel vertellen en de meeste zijn ook echt geïnteresseerd. Ze vinden de mammoettanden mooi, maar ook de verschillende mineralen.” Om kinderen zelfstandig op pad te kunnen laten gaan, is er een speurtocht voor ze door het museum en staat er een microscoop waar ze mineralen onder kunnen bekijken. “Je kunt zelfs je kinderfeestje hier geven of in de schoolvakantie langskomen voor onze kinderactiviteit: het steentjes kraken”, vertelt Mak.

Bij het steentjes kraken mogen jonge museumbezoekers een steentje doormidden breken om te kijken of er een mineraal in zit. Vondsten gaan in een mooi kistje mee naar huis.

Mak verzamelt de steentjes zelf in een groeve in Zuid-Duitsland waar van alles te vinden is. “Ik kom steevast thuis van vakantie met twee kratjes steentjes in de camper”, lacht hij. “Er komen in deze groeve Clara zo’n 500 soorten mineralen voor, dus grote kans dat er wat moois tussen zit. En als een kind iets vindt dat ik zelf nog niet heb, heb ik mooi pech gehad!”

Het Gelders Geologisch Museum

Parkstraat 32, Velp

www.geologischmuseum.nl

Openingstijden:

ma, woe, do, za en zo: 12.00 tot 17.00 uur

Momenteel is er een expositie te zien met als thema agaat, vanaf september staat ammoniet centraal

Foto: Kees Mak laat vrijwilliger Ilse Ellmer een groot stuk kwarts met zwavel zien (én ruiken!)

Foto: Live Fresen uit Arnhem (6) is tijdens een kinderfeestje druk met steentjes kraken