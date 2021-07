Ook dit jaar geen Velleper Donderdagen

VELP – Ook dit jaar gaan de Velleper Donderdagen niet door. Het bestuur van de Velpse ondernemersvereniging, die het evenement al 39 keer organiseerde, heeft moeten besluiten de braderie af te gelasten.

Organisator Jan Huurman was druk met de voorbereidingen voor de 40e editie van de jaarlijks terugkerende braderie in het centrum van Velp, alles zag er veelbelovend uit. Maar toen vorige week de ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie ineens omsloegen in negatieve zin, moesten alle voors en tegens opnieuw tegen elkaar worden afgewogen, waarbij het de vraag was of doorgang van het evenement wel verantwoord zou zijn. Om een vergunning te krijgen voor dit evenement, moet aan zeer strenge regels worden voldaan.

Jan Huurman, die met de programmering extra aandacht aan de 40e editie van dit grootse evenement wilde geven, verwachtte dat vele duizenden mensen deze Velleper Donderdagen zouden bezoeken. En met zo’n 15.000 bezoekers kan op geen enkele manier de anderhalvemeter afstand worden gehouden. “Uit ervaring weet ik, dat altijd ‘piekmomenten’ zijn, waarop het extreem druk wordt op de braderie”, aldus Huurman. “Erger wordt het nog als er een regenbui komt, want dan klit iedereen bij elkaar om te schuilen.”

Nou werden er al plannen gemaakt om de bezoekers te spreiden, bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer in te stellen, borden te plaatsen met waarschuwingen en promotiemedewerkers in te zetten zodat eenieder zich aan de regels zou houden. “Het is bij te grote drukte echter onmogelijk om bezoekers bijvoorbeeld te vragen naar huis te gaan en op een rustiger moment weer terug te komen”, aldus Huurman.

Met de gezondheidsrisico’s van zowel bezoekers als de eigen medewerkers, winkeliers, organisatie en handelaren op de braderie in het achterhoofd, is daarom besloten de Velleper Donderdagen ook dit jaar niet door te laten gaan. Veelzijdig Velp kijkt verlangend uit naar het jaar 2022. “Een 40e editie blijft natuurlijk altijd de 40e, ook al heeft men er twee jaar op moeten wachten.”

Foto: In 2019 was het nog gezellig druk op de Velleper Donderdagen