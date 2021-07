Online Walk en Talk

DOESBURG – Donderdag 29 juli is er een online bijeenkomst van Walk & Talk, verzorgd door Bibliotheek West-Achterhoek. Bij deze koffiepauze voor werkzoekenden is iedereen welkom, ongeacht of hoe lang de deelnemer al naar werkt zoekt. Deze keer is natuurgeneeskundige en talentencoach Hilda Heyman gastspreker. Haar motto is ‘jouw talent is zijn wie je bent’. Dat geldt zowel priv√© als in het werk. In deze bijeenkomst gaan de aanwezigen op zoek naar hun talent en bekijken hoe ze dit optimaal kunnen inzetten bij het (zoeken naar) werk. De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden kan door te mailen naar m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice, tel. 0314-333445. Deelnemers krijgen een mail met een uitnodiging om online deel te nemen via Teams.