Olympisch skateboardsters nieuwe ambassadeurs Gazelle

DIEREN – Fietsfabriek Gazelle in Dieren heeft onlangs haar partnership met NOC*NSF verlangd. In de nieuwe campagne van Gazelle rondom de Olympische Spelen in Tokyo spelen skateboardsters Candy Jacobs en Keet Oldenbeuving een prominente rol. Naast Epke Zonderland, die al jarenlang trouwe Gazelle-ambassadeur is, zijn zij de nieuwste ambassadeurs van het fietsmerk.

Sinds 2013 is Gazelle ‘official bicycle partner’ van NOC*NSF. Het fietsmerk support de topsporters met speciale TeamNL fietsen in het Olympisch dorp. Het NOC*NSF partnership wordt door Gazelle ook ingezet om ook de jonge, actief sportende doelgroep te bereiken.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de energieke olympische skateboardsters Candy en Keet het fietsen meer aansprekend kunnen maken voor deze jonge doelgroep”, aldus Mirjam Van Coillie, directeur marketing en innovatie van Gazelle. “Gazelle heeft als missie iedereen tot meer fietskilometers uit te dagen, het is de meest ontspannen en schone manier van transport. Met Candy en Keet willen we in onze nieuwe campagne jongeren motiveren om op de fiets naar hun sportlocatie te gaan.”

Ambassadeur Keet Oldenbeuving draagt graag bij aan die missie van Gazelle: “Ik fiets superveel. Naar school, naar het station om naar de trainingen te gaan en naar skateparken in Utrecht. Fietsen is voor mij ontspanning en ik moedig iedereen aan om wat vaker de fiets te pakken.” Ook skateboardster Candy Jacobs is trots op het partnership: “Gazelle is voor mij de perfecte fit om tussen het skateboarden door actief te blijven door te fietsen haal ik het beste uit mezelf.”

Foto: Gazelle