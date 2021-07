REGIO – Waterschap Rijn en IJssel heeft een nieuwe website Weet van Water. Een website die nu nóg meer dan voorheen aanzet tot klimaatactie, met veel praktische tips voor huis, tuin en bedrijf. “We hopen dat steeds meer mensen meedoen aan het klimaatproof maken van onze omgeving”, aldus de initiatiefnemers. “Weet van Water is opgezet door Waterschap Rijn en IJssel, maar doen we vooral samen. Met heel veel instanties in de Achterhoek en de Liemers zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, energiecorporaties, het Nederlands Watermuseum, hoveniers én inwoners. Weet van Water is vooral krachtig als we het samen doen.”

www.weetvanwater.nl