Nieuwe tentoonstelling geopend in Lalique Museum Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 3 juli werd in het Lalique Museum in Doesburg de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg & tijdgenoten’ geopend. In deze speciale tijdelijke tentoonstelling, die vanaf nu voor het publiek te zien is, wordt de invloed van leden van kunstbeweging De Stijl op binnen- en buitenlandse kunstenaars en stromingen getoond. Talloze werken van beroemde kunstenaars als Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Bart van der Leck passeren hierbij de revue, waaronder objecten die nog nooit eerder aan het publiek getoond zijn.

Op de foto, van links naar rechts: Algemeen directeur Simon de Bruin, burgemeester Loes van der Meijs, voorzitter Santino Melssen, Gedeputeerde Peter van ’t Hoog, conservator Benjamin Janssens, wethouder Arthur Boone, voorzitter van de stichting ter behoud van de Commanderij Marijke van Haaren en namens de RDO Graaf Roland van Limburg Stirum.