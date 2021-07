Nieuwe overkapping op VSM-station Dieren

DIEREN – Reizigers die een ritje met de stoomtrein willen maken, kunnen sinds kort wachten onder een mooie nieuwe perronoverkapping. Maandag 12 juli werd de overkapping, het sluitstuk van het project Traverse Dieren, officieel geopend door wethouders Dorus Klomberg en Gea Hofstede.

Na de grote herinrichting van de stationsomgeving, waarbij onder andere de tunnelbak en passerelle over het spoor werden aangelegd, paste de oude perronkap van de VSM niet langer bij de rest. De overkapping was sowieso wel aan vervanging toe en dat is nu dus gebeurd. Er is een nieuwe overkapping gemaakt, in de stijl van het busstation, de fietsenstalling en tunnelbak. Ook is er een nieuw hek met poort geplaatst bij het perron.

Overigens zal de overkapping dit jaar helaas nog niet veel kunnen worden gebruikt. In verband met corona hanteert de VSM een beperkte dienstregeling, waarbij passagiers alleen op station Beekbergen kunnen in- en uitstappen. De trein doet Dieren wel aan, maar maakt hier rechtsomkeert.

Foto: Han Uenk