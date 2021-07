Nieuwe expositie bij ’t Arthuus

LOENEN – In beeldentuin en galerie ‘t Arthuus aan de Eerbeekseweg in Loenen is deze zomer een expositie te zien met werk van verschillende kunstenaars. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 26 september.

Zo zijn er bloemenschilderijen van Marloes Wijtsma. In haar geheel eigen stijl vertaalt ze een stukje natuur op doek. Lyda Dirkse laat haar keramiek-objecten zien in de galerie en beeldentuin. Haar werk is ook geschikt om buiten te plaatsen. In prachtige kleuren, gecombineerd met glas, brengt ze een mooie symbolische boodschap. De Objets Trouvés van Frida Badoux zijn in deze expositie ook nog te zien, net als het geblazen glas van Johan de Vries en Maurice la Rooy. Bijzondere lampen van hout met geblazen glas zijn er van Piet Brummelbos en Roth Lighting en er zijn geblazen glazen lampen uit Frankrijk. Hetty Zuidgeest, Henry Lenferink en Gerrie van der Reep tonen hun sieraden.

www.arthuus.nl

Tel. 06-51447588