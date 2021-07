Nieuwe camperplaats in Klarenbeek

KLARENBEEK – Klarenbekers Joop en Jolanda Kleverwal, zelf ervaren camperaars, hebben hun weiland aan de Welvaartsdwarsweg omgetoverd tot camperplaats, genaamd ‘An de bèke’. Hier is ruimte voor in totaal 25 campers. De camperplaats heeft uitzicht op een ooievaarsnest met jongen, er is een sfeervolle vuurplaats en een bruggetje voor toegang tot de naastgelegen Beekbergsche beek. Reserveren kan via de app van de Nederlandse Kampeerauto Club en telefonisch bij Joop en Jolanda via tel. 06-18852274.