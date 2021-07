Nieuw schoolplein voor Boomgaard Zuid

DIEREN – Er wordt hard gewerkt aan het schoolplein van De Boomgaard Zuid in Dieren. Het wat kale plein verandert langzaam in een uitdagende speelplek met meer groen.

Het was de wens van de kinderen zelf die de aanzet heeft gegeven tot het plan voor een nieuw schoolplein met veel speelmogelijkheden. Zo komen er straks een klim- en klautermuur, moestuinbakken, een amfitheater en een wadi, maar ook een echte boomgaard. Een aantal plekken is ondertussen zelfs al klaar, zoals de wadi. Dat is niet alleen een leuke speelplek, maar ook een goed voorbeeld van duurzaamheid. Bij hevige neerslag is de wadi een plek om het regenwater af te voeren.

De plannen voor het schoolplein zijn gemaakt aan de hand van de Global Goals, duurzame werelddoelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Door meer groen, aandacht voor water, het gebruik van duurzame materialen en de mogelijkheden voor natuureducatie draagt het nieuwe schoolplein hieraan bij.