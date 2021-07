Nieuw raster schaapskooi meteen wolvenproof

RHEDEN – Veiligheid staat voorop als het gaat om de schapen van Nationaal Park Veluwezoom. Natuurmonumenten en de Rhedense Schaapskudde zorgen er samen voor dat een nieuw raster bij de schaapskooi de dieren meteen beschermt tegen de wolf.

Voor zover bekend is de wolf nog niet in de buurt van de schaapskooi in Rheden geweest, maar het is niet ondenkbaar dat hij er wel een keer zal komen. Want sinds de vestiging van een eerste wolvenroedel op de Noordwest-Veluwe in 2019 is het dier bezig aan een gestage opmars in Nederland. Zowel de boswachters van Natuurmonumenten als de herders van de Rhedense Schaapskudde vinden dat de wolf een plek verdient in de natuur. Maar ook willen ze de gewaardeerde schapen beschermen, die een belangrijke rol vervullen in het open houden van de heide.

Het raster rond de schapenweide was aan vervanging toe. Natuurmonumenten en de Schaapskudde besloten er samen voor te zorgen dat het nieuwe raster meteen ‘wolvenkerend’ zou worden. Dat houdt in dat het gaas iets hoger wordt dan nu – 1 m 20 – en dat aan de buitenzijde op drie hoogtes schrikdraad wordt aangebracht. Wolven leren snel – als ze tegen het gaas duwen en proberen er doorheen te komen, krijgen ze een schok die pijn doet. Ze weten dan: hier is geen gemakkelijke prooi voor mij, en zullen afdruipen.