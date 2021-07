Nieuw boek van Catrinus Dijkstra over zijn verbinding met de natuur

BRUMMEN – Na bijna twintig jaar verschijnt er weer een nieuw boek van de hand van Catrinus Dijkstra. De Brummense natuurweerman beschrijft in ‘De Onzichtbare Navelstreng’ zijn sterke band met de natuur. Dijkstra schreef het boek op zijn werkkamer, waar hij uitkijkt op park ‘t Goor. “Kijk die bomen, die staan er al jaren en jaren. Er staan allerlei verschillende soorten naast elkaar, maar niemand bemoeit zich met een ander. Dat zou de mens ook eens moeten doen.”

Eerder verschenen er drie boeken van Dijkstra’s hand, die allemaal te maken hebben met de lessen die hij meekreeg van de natuur. Hoe je aan het gedrag van dieren het weer kunt voorspellen bijvoorbeeld. In ‘De Onzichtbare Navelstreng’ gaat de inmiddels 85-jarige Brummenaar dieper in op zijn band met de natuur. ” Ik wil in dit boek een samenhang laten zien tussen de natuur en de mens met zijn alledaagse dingen, met zijn verdriet en blijdschap.”

Dijkstra legt graag verbanden met de natuur en neemt een voorbeeld aan de dieren. ” Ik leef met de natuur. Ik sta op als de zon opkomt, of zelfs nog vroeger, en neem dan ook de tijd om de dag te beginnen. Als je alles vliegensvlug doet, verknal je de dag al. Kijk maar eens naar hoe een kip de dag begint. Ze steekt haar kopje naar voren, rekt haar pootjes uit, schudt de veren eens lekker los. Maar de meeste mensen gedragen zich als een trotse haan. Die staat al meteen te kraaien zodat de zon opkomt. Tot ze een keer te druk met zichzelf zijn en dan blijkt dat de zon toch al wel op kwam.”

Dat vroege opstaan zat er al vroeg in. Dijkstra bracht zijn jeugd in Friesland door op de boerderij van zijn ouders. “Daar moest ik ook vroeg op om de koeien te melken. Rond half 4 ging ik me even wassen bij de pomp en dan met paard en wagen het land in. En als ik dan zo de koeien zat te melken, alleen op het land, kon ik zo vreselijk genieten. De hele wereld was nog stil, op de fluitende vogels na. Helemaal in de lente, als alles uitkomt, zo prachtig.”

En nog steeds geniet Dijkstra volop van de natuur. Of het nou de bomen in ‘t Goor zijn, de grilligheid van het weer of de rust die de IJssel hem brengt. In zijn nieuwe boek beschrijft de Brummenaar een nacht die hij doorbracht aan de rivier. “Als ik druk ben geweest en even tot rust moet komen, ga ik graag even op de kribben zitten. Daar kan ik zo van genieten. Toen wilde ik wel eens weten hoe het hier ‘s nachts zou zijn, dus toen heb ik daar de nacht doorgebracht. Daar gaat een van de verhalen in mijn boek over.”

Zo telt ‘De Onzichtbare Navelstreng’ veel verschillende verhalen en gedichten die allemaal één centraal thema hebben: de band die Dijkstra heeft met de natuur. Hij schreef het voor zichzelf, maar hoopt dat ook anderen plezier beleven aan zijn teksten. “Er staat ook vast veel onzin in, ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn die dat denken. Maar dat maakt me niet uit. Als ik één of twee mensen een handreiking kan doen om een beetje gelukkiger door het leven te gaan, ben ik tevreden. Het geluk ligt voor het oprapen en het zit echt niet in een dure auto. Ik is weleens alsof mensen zoeken naar hun bril, die dan gewoon op hun neus zit. Geluk is zo dichtbij.”

De Onzichtbare Navelstreng is verkrijgbaar via de webshop van Uitgeverij Boekscout (www.boekscout.nl), maar ook te bestellen bij Primera in Brummen en andere boekhandels.