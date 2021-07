Natuurspeelplaats officieel geopend

DIEREN – Schoenen uit en broekspijpen opgerold. Wethouder Dorus Klomberg was er zaterdag 17 juli helemaal klaar voor om de nieuwe natuurspeelplaats in Dieren te gaan uitproberen. Maar eerst voltrok hij samen met Luke en Linde het officiële deel van zijn bezoek: ze knipten het lint door en verklaarden daarmee de speelplaats voor geopend. Het eerste deel van de speelplek was sinds vorig jaar al toegankelijk, maar de kinderen moesten lang wachten tot er in het tweede deel gespeeld kon worden en dat terwijl het er achter de hekken allemaal al zo aanlokkelijk uitzag. Maar sinds dit weekend mag jong en oud lekker aan het kliederen met water en zand. Ook voor kindjes met een beperking zijn er volop speelmogelijkheden.

De opening van de natuurspeelplaats werd gecombineerd met de viering van het 75-jarig jubileum. ‘s Middags werd de finale gehouden van de talentenjacht Dierense Speeltuin Got Talent. Bij de zangertjes ging de hoofdprijs naar Imke en bij dansen en speciale vechtsport was de hoofdprijs voor San. Samen met ander jong talent hebben zij een geweldig programma verzorgd.

Foto: Han Uenk