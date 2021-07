Muzikale vossenjacht en workshop

BRUMMEN – Op zondagmiddag 11 juli is er op de parkeerplaats van Plein 5 in Brummen van alles te doen rond het thema muziek. Vanaf 12.45 uur is er een denderende bodypercussieworkshop, die wordt afgesloten met een klein optreden om 13.30 uur en om 14.00 uur. Om 15.15 uur klinkt het startschot voor een muzikale vossenjacht. Op de facebookpagina en website van het Harmonie Orkest Brummen staat uitgelegd hoe aanmelden in zijn werk gaat. Deze middag is georganiseerd door jongeren van het Harmonie Orkest Brummen in het kader van het project Jong & Meer. Dit project is mogelijk gemaakt door de gemeente in samenwerking met de jongerenwerkers van het SWB.

harmonieorkestbrummen.nl