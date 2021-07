Muziek op schoot in de bibliotheek

BRUMMEN/EERBEEK – In de bibliotheken in Brummen en Eerbeek gaat de workshop Muziek op schoot weer van start. Baby’s genieten hierbij van praten, zingen, rustige bewegingen en rustige muziek. Wanneer kinderen plezier beleven aan muziek komt de muzikaliteit op een natuurlijke manier tot ontplooiing. Bovendien komt een goede muzikale ontwikkeling onder andere luister- en concentratievermogen, emotionele en sociale ontwikkeling en zintuiglijke en verstandelijke ontwikkeling ten goede. De workshop wordt verzorgd door Lidia Olsthoorn. Iedereen met kinderen van 0 tot 3 jaar is van harte welkom. In Brummen is deze workshop op dinsdag 13 juli van 10.30 tot 11.30 uur te volgen en in Eerbeek op donderdag 15 juli van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname aan de workshop is gratis, vooraf aanmelden kan via de agenda op de website van de Bibliotheek Brummen|Voorst. Deelname is beperkt.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl