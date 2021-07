Muurschildering RoosArt op De Horizon

DOESBURG – Op basisschool De Horizon in Doesburg is woensdag 21 juli een muurschildering van de wereldberoemde Doesburgse streetartist Rosalie de Graaf onthuld. Onder de naam RoosArt maakte zij al op meerdere plekken in Doesburg kunstwerken en De Horizon is er trots op een echte RoosArt te hebben.

Aan het begin van dit schooljaar is Roos op school geweest om in alle klassen te vertellen over haar passie en werk. Ze heeft met alle kinderen gepraat over De Horizon en hoe zij de school zien. Zo deed zij inspiratie op om er een echte Horizon-kunstwerk van te kunnen maken. Dat is gelukt.

In de muurschildering vliegen kinderen met ballonnen de lucht in. Een groep kinderen vormt een hechte groep op de grond, op school. Eén voor één vliegen wat leerlingen omhoog. Dit staat symbool voor het uitvliegen van de kinderen de wijde wereld in. Ze hebben eenzelfde startpunt, maar gaan daarna elk hun eigen weg. Op de achtergrond is een Doesburgs landschap te zien, met echte Doesburgse gebouwen, zoals de kerk en de kade.

We zijn heel trots dat wij een echte Roosart op onze muur hebben.

Foto: Directeur Marieke Vermeulen, Rosalie de Graaf en Grace Hoeve van de ouderraad zijn trots op de muurschildering op De Horizon