Mourad el Ansari weer sterkste bouler bij Boul’Animo

LAAG-SOEREN – Zaterdag 19 juni bonden de leden van Boul’Animo in Dieren de strijd met elkaar aan om het clubkampioenschap. Er werd gespeeld in wat volgens velen de moeilijkste spelsoort van het jeu de boules is: het tête à tête, waarbij iedere deelnemer volledig op zichzelf is aangewezen. Maar liefst 28 leden deden mee en er werd volle ingezet gestreden. Dit resulteerde in veel spannende partijen met soms zeer verrassende uitslagen.

In zes voorrondes bleef Mourad el Ansari ongeslagen en hij plaatste zich met Mandy Nootenboom, René Vreeswijk en Peter Hietbrink voor de halve finales. Zij hadden elk vijf gewonnen wedstrijden en een beter puntensaldo dan drie anderen. Ellen van Ommen kwam slechts één punt tekort om zich tot de beste vier te mogen rekenen.

In de halve finales won Mourad van Peter en René van Mandy. Peter Hietbrink wist met zege op Mandy beslag te leggen op de derde plaats. De finale was een enerverende partij waarin Mourad en Rene elkaar geen duimbreed toe wilden geven. Gaandeweg werd het verschil toch gemaakt en veroverde Mourad de titel en de eerste prijs. Hij is voor de vierde opeenvolgende keer clubkampioen.