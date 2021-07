Montmartre Markt in Doesburg

DOESBURG – Zondag 25 juli van 10.00 tot 17.00 uur wordt de eerste Montmatre Markt van het seizoen gehouden. De markt wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet in de binnenstad gehouden, maar bij LOC 17 aan de Turfhaven. Op de Montmartre markt zijn leuke kramen met Frans gerelateerde producten, maar ook antiek, veel brocante, kunst, curiosa en boeken te vinden. De Franse musette muziek ontbreekt niet. Bezoekers wanen zich even in Frankrijk. De in- en uitgang van de markt is uitsluitend via de Turfhaven. De bezoekersstroom wordt gereguleerd. De toegang is gratis. Ook op 29 augustus, 26 september en 14 november is de Franse markt te bezoeken.

www.henksteinvoort.nl