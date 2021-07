Mogelijk brandstichting in Rheden

RHEDEN – Bij een bedrijfspand aan de Doctor Langemeijerweg in Rheden heeft donderdagmiddag 29 juli een brand gewoed. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Even voor 15.30 uur hoorde een buurtbewoner een ontploffing bij het pand en zag rook. De brandweer kwam met spoed, knipte het hek open en kon het vuur snel blussen. De schade binnen is groot.

De getuige heeft net voor de ontploffing vier personen weg zien fietsen, rond de leeftijd van 16 jaar. De politie denkt aan brandstichting en komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord. Dit kan via tel. 0900-8844.

Foto: Persbureau Heitink