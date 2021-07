Mindful wandelen in de natuur

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters begeleidt op vrijdagavond 16 juli vanaf natuurboerderij De Mhene in Hall, een zomeravondwandeling door de Eerbeeksche Hooilanden en de aangrenzende Empese en Tondense Heide. De wandeling start met wat instructies voor het ontwikkelen van opmerkzaamheid tijdens het wandelen. De wandeling van circa 6 kilometer wordt grotendeels in stilte afgelegd, duurt ongeveer 1,5 uur en onderweg wordt een paar keer stilgestaan voor een opmerkzaamheidsoefening. Na de wandeling wordt bij zonsondergang aan de rand van het natuurgebied een kopje thee gedronken. De kosten voor deze wandeling bedragen 7,50 euro. De wandeling start om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen. Trek in ieder geval goede wandelschoenen aan. De wandeling gaat bij ieder weertype door. Opgeven kan bij Jantine Peters via tel. 06-17 369 599 of jantine.peters@gmail.com.

www.aandachtgeeftjekracht.nl