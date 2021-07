Mike uit Doesburg in de finale van Mister International verkiezing

DOESBURG – Mike van Doorn (26) uit Doesburg zit in de finale van de Mister International verkiezing. Samen met 17 andere kandidaten gaat hij de komende maanden de strijd aan.

De Mister International verkiezing is een schoonheids- en personality verkiezing voor mannen tussen de 18 en 30 jaar. De winnaar mag Nederland internationaal vertegenwoordigen in Azië om uiteindelijk te strijden voor de titel van Mister International. De initiatiefnemer en organisator van de landelijke verkiezing is designer & catwalk coach Lyron Martina.

Mike kwam eerder dit jaar op het idee om mee te doen. “Ik zag een misterverkezeing op televisie en dat sprak me erg aan. Ik ben het gaan onderzoeken en mijzelf uiteindelijk aangemeld om mee te doen. Ik zoek graag nieuwe uitdagingen die buiten mijn comfortzone liggen en dit leek mij een mooie kans.” In het dagelijks leven is Mike coördinerend werkbegeleider bij Philadelphia en veel met sporten en gezond eten bezig. “Sporten is mijn passie en ik probeer nu een bruggetje te slaan tussen de gehandicaptenzorg en sport. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om te kunnen sporten.” Mike hoopt dan ook dat hij een bijdrage kan leveren om sport voor iedereen toegankelijk te maken.

Onlangs kreeg Mike een uitnodiging voor een castingdag. “In een korte pitch moest ik mijzelf presenteren aan een jury.” Na dit kleine gesprekje stelde hij zelf een vraag aan de jury. “Ik vroeg om feedback en stelde ze de vraag of ze op basis van mijn pitch een reden vonden om mij af te wijzen, dat hadden ze niet”, vertelt de Doesburger. De dag erna hoorde hij via Instagram dat hij een van de gelukkige finalisten is. Met zijn plek in de finale gaat een heel traject van start. “We hebben fotoshoots en trainingsdagen waar we punten kunnen verdienen.” Anders dan het woord misterverkiezing doet vermoeden gaat het zeker niet alleen maar om uiterlijk. “Je persoonlijkheid is het belangrijkste, met alleen maar goede foto’s win je de wedstrijd niet.”

Hoewel ze samen de strijd aan gaan is de sfeer tussen de deelnemers gemoedelijk. “Het is vooral heel gezellig, iedereen wil winnen, maar voor iedereen is het vooral een nieuwe ervaring.” Een van de onderdelen van de wedstrijd is om geld in te zamelen voor Safe the Children. Mike heeft op verschillende plekken in Doesburg flyers opgehangen zodat mensen kunnen doneren. Het publiek heeft ook de kans om te stemmen op hun favoriet. De deelnemer met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Stemmen kan via www.misterinternationalnetherlands.nl.

De grote finale van de verkiezing is op 11 september. In een gala- en een zwemkledingronde gaat Mike dan voor de winst. “Meedoen is natuurlijk al leuk, maar als ik meedoe wil ik ook winnen.”

Foto: Cynthia Vos