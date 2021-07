Middachten herdenkt rampjaar 1672 en Franse bezetting

DE STEEG – Middachten herdenkt volgend jaar het Rampjaar 1672, dan 350 jaar geleden. Dit doet het kasteel in De Steeg samen met Kasteel Amerongen en Slot Zuylen. Gezamenlijk willen zij de verschrikkingen van dit jaar onder de aandacht brengen met een introductiefilm voor bezoekers en een speciaal programma voor middelbare scholieren.

In het zogeheten Rampjaar 1672 werd de Nederlandse Republiek aangevallen door een oppermachtige vijand: de koning van Frankrijk en zijn drie bondgenoten. Het voortbestaan van de Nederlandse Republiek stond op het spel. Dankzij de Oude Hollandse Waterlinie, die liep van Muiden tot Gorinchem, bleef Holland grotendeels gespaard voor de moordzucht van de vijand, maar van Gelre tot Groningen en van Utrecht tot Brabant werd het land bezet en werden de bewoners mishandeld en uitgeperst.

De kastelen Amerongen, Middachten en het slot Zuylen bevonden zich in 1672 in bezet gebied. De eigenaren kregen te maken met de wreedheden van de bezetter en bovendien met een bijzondere vorm van afpersing, de brandschatting. De Fransen hadden geld nodig om de hoge kosten van de oorlog te kunnen dekken. Ze dreigden met het in brand steken van de bezittingen en eisten losgeld, daarom brandschatting genoemd.

Door de verhalen van de drie verschillende kastelen te vertellen, wordt duidelijk hoe drie families elk op eigen wijze met dit noodlot omgingen. De slotheer van Slot Zuylen besloot de afkoopsom te betalen. Zijn slot werd gespaard. De kasteelheer van Amerongen aarzelde met betalen. Hij wilde zich niet laten chanteren. Voor hij definitief kon besluiten wat te doen, werd Kasteel Amerongen begin 1673 van souterrain tot torenspits volgestopt met sprokkelhout en bleef er van het bouwwerk weinig meer over dan een zwartgeblakerde ruïne. Hij zorgde er wel voor dat zijn zoon, Godard van Ginkel, de middelen had om zijn brandschatting voor Kasteel Middachten te betalen. Het werd daardoor gespaard, maar later toch geplunderd door de terugtrekkende Franse troepen.

Centraal in de samenwerking tussen de drie kastelen staat het herdenken van de overlevingsstrijd, het zware lot van de bezetting, maar ook de vreugde over de herwonnen vrijheid. In het Rampjaar 1672 wist Nederland zijn voortbestaan zeker te stellen. Met het herdenken van dat jaar wordt gevierd dat Nederland als staat zijn lot in eigen hand is blijven houden.

De drie kastelen zullen met name samenwerken op het gebied van educatie. Er wordt een lesbrief ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar. Een combinatie van feiten en empathie geeft kinderen een beeld van de voor hen onbekende oorlog van 1672. De kastelen laten een introductiefilm maken, die met behulp van archiefmateriaal en animatie op een toegankelijk wijze het verhaal van Rampjaar 1672 vertelt. Eveneens wordt bekeken of de vele interessante invalshoeken en perspectieven kunnen worden gepresenteerd in de vorm van een gezamenlijke podcast.

Archieffoto: Ad van Beurden