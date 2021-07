Meespelen met DHO

DIEREN – Het Dierens Harmonie Orkest repeteert na de zomervakantie elke donderdag in de kelder van de Oase in Dieren. Het leerlingenorkest speelt vanaf 19.00 uur, het harmonieorkest repeteert vanaf 20.00 uur. Mensen die zelf een instrument willen leren spelen, van 8 tot 88 jaar oud, kunnen meedoen aan proeflessen. Deze staan op www.dhodieren.nl en meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris via dhodieren@gmail.com.

Voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar start weer een cursus Algemeen Muzikale Vorming (AMV). De exacte datum is nog niet bekend, maar ook deze informatie komt online en is verkrijgbaar bij de secretaris.