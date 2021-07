Meer groen moet Doesburg in de toekomst leefbaar houden

DOESBURG – De goot voor regenwaterafvoer in het Colenbranderplantsoen laat mooi zien hoe de gemeente Doesburg bezig is met klimaatadaptatie. Het voert het overtollig regenwater uit de Koepoortstraat naar de stadsgracht en de aanleg bood de kans voor aanleg van een bloemrijk stadsparkje, dat op hete dagen zorgt voor verkoeling. “We zoeken in elke ontwikkeling in de stad naar mogelijkheden om deze te koppelen aan klimaatadaptatie”, aldus wethouder Peter Bollen.

Het kwam de laatste jaren in de oude binnenstad steeds vaker voor dat bij hevige plensbuien al het regenwater niet goed kon worden afgevoerd en in sommige straten zelfs over de drempel stroomde. Bij het aanpassen van de riolering is daarom de regenwaterafvoer afgekoppeld van de riolering, wat onder andere in de Windmolenstraat goed te zien is. “We hebben gekozen voor een lang rooster in het midden van de straat waar het regenwater door wegstroomt”, legt André Kersten uit, hij is beheermedewerker riolering bij de gemeente Doesburg. “Daarmee kan regenwater oppervlakkig worden afgevoerd, zonder dat je diep hoeft te graven, maar blijft ook de regenwaterafvoer zichtbaar.”

En zichtbaarheid van klimaatmaatregelen, dat is iets waar de gemeente Doesburg hard aan werkt. Daarom is er ook voor gekozen om de afvoergoot in het Colenbranderplantsoen bovengronds te houden. “We hadden het natuurlijk weg kunnen werken, maar we vinden het ook belangrijk dat mensen zien wat we doen. We hopen inwoners daarmee te motiveren ook zelf een aandeel te gaan leveren aan de klimaatadaptatie”, aldus wethouder Bollen.

Het klimaat verandert, de komende jaren worden hevige regenbuien en hogere temperaturen verwacht. “We krijgen te maken met grote hoeveelheden water in korte tijd, maar ook met grote periodes van droogte”, vertelt André Kersten. “Dus waar we vroeger het regenwater zo snel mogelijk via de riolering probeerden af te voeren, willen we dat nu zo lang mogelijk vasthouden en in de bodem infiltreren. We willen droogte voorkomen.”

Volgens Kersten is het aanleggen van meer groen in de stad de kern van alle maatregelen in de toekomst. “Heel kleine dingen, zoals het aanleggen van een geveltuintje, zijn al heel belangrijk. Het regenwater kan daar de bodem in zakken en groen verkoelt de stad. Het Colenbranderplantsoen heeft een verkoelende uitwerking op het gebied tot 200 meter in de omtrek.” Hij vindt het daarom heel belangrijk dat groene plekken in de stad, zoals de hofjes en de oude begraafplaats, blijven bestaan. Liefst ziet hij meer van dit soort plekken. “Als het ‘s zomers 40 graden is, is het niet te harden in de stad. Dan moet je je afvragen of je liever de auto voor de deur parkeert of verkoelend groen in de binnenstad hebt.”

De gemeente vervult een voortrekkersrol door bij alle ontwikkelingen te zoeken naar mogelijkheden voor vergroening. Toch benadrukken Kersten en Bollen dat het belangrijk is dat ook inwoners hun steentje bijdragen. “De gemeente kan dit niet alleen. De meeste mogelijkheden liggen op privéterrein. We zijn blij met bewonersinitiatieven zoals aan de IJsselkade, een van de heetste plekken van de stad, waar de bewoners zelf een parkje hebben aangelegd”, aldus André Kersten. Wethouder Bollen voegt toe: “Gelukkig krijg ik steeds meer vragen over wat mensen kunnen doen op het gebied van klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. Daar ben ik blij mee, want hier ligt een opgave voor ons allemaal.”

Foto: Wethouder Peter Bollen en beheermedewerker André Kersten van de gemeente Doesburg bij de afwatering in het Colenbranderplantsoen