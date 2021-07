Media-inloop in bibliotheek

BRUMMEN – Elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur zijn er in de bibliotheek in Brummen deskundige vrijwilligers aanwezig van SeniorWeb. Deze vrijwilligers weten van alles over mobiele apparaten en het internet en zij helpen mensen graag op weg met vragen hierover. Dit spreekuur is gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden van de bibliotheek. Het is handig om het mobiele apparaat mee te nemen.