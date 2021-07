Medaille wandelvierdaagse ophalen bij Snoep en Doe

DIEREN – Iedereen die in de afgelopen twee maanden heeft meegedaan aan de alternatieve wandelvierdaagse in Dieren, kan zaterdag 3 juli tussen 9.00 en 16.00 uur een medaille ophalen bij Snoep en Doe op het Callunaplein. De medaille kan worden opgehaald op vertoon van het bevestigingsformulier van inschrijving. Bezoekers aan Snoep en Doe wordt gevraagd een mondkapje te dragen, afstand te houden en zoveel mogelijk alleen of met maximaal twee personen te komen. Het was de bedoeling dat de medailles aan huis zouden worden uitgereikt door de organisatie, maar dat is met de huidige maatregelen nog steeds niet haalbaar.