Man uit Polen krijgt 14 jaar cel voor doodslag op huisgenoot in Velp

ARNHEM – De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man uit Polen tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Dat is twee jaar meer dan de eis van de officier van justitie. De man bracht vorig jaar mei zijn 41-jarige Poolse huisgenoot door zes messteken om het leven in de keuken van hun appartement in Velp.

De man stak op 9 mei 2020 het slachtoffer zes keer met een mes. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Volgens de rechtbank is geen sprake van voorbedachte raad, omdat er geen sprake was een vooropgezet plan. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van moord. De rechtbank vindt wel bewezen dat de man het slachtoffer met opzet heeft gedood en veroordeelt hem daarom voor doodslag.

Zelfverdediging

De man zei dat hij uit zelfverdediging handelde, omdat het slachtoffer hem aanviel met een mes en vond daarom dat hij niet strafbaar is. De rechtbank kan niet uitsluiten dat het slachtoffer de man heeft aangevallen, maar gelooft niet dat dit met een mes gebeurde. Bovendien had de verdachte weg kunnen vluchten van de situatie en daarom was er voor hem geen noodzaak om zich te verdedigen. Daarom heeft de rechtbank het beroep op noodweer en noodweerexces verworpen.

Strafverzwarende omstandigheden

Er is hier sprake van een zeer ernstige vorm van doodslag. Er doen zich alleen strafverzwarende omstandigheden voor. De man ontnam door zijn handelen het slachtoffer zijn meest waardevolle bezit, zijn leven. Hij hielp het slachtoffer na de steekpartij niet en hij nam geen verantwoordelijkheid voor zijn daad. De man brengt de nabestaanden onbeschrijflijk veel leed toe. Ook op de getuigen die het slachtoffer zagen liggen – en van wie enkelen eerste hulp hebben geboden – moet het een schokkende en beangstigende ervaring zijn geweest.

De rechtbank oordeelt daarom dat een gevangenisstraf van 12 jaar, zoals geëist door de officier van justitie, onvoldoende recht doet aan de ernst van de zaak. De rechtbank gaat daarom uit boven deze eis en legt de man een gevangenisstraf op van 14 jaar.