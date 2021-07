Looproutes in Doesburg, ook voor wie slecht ter been is

DOESBURG – Doesburg kent een aantal korte looproutes die bij uitstek geschikt zijn voor mensen die slecht ter been zijn. De routes zijn elk 900 tot 1000 meter lang en er staat om de 100 meter wel een bankje om even uit te rusten, een praatje te maken of van de omgeving te genieten. De drie routes, de Gulikersroute, de Colenbranderroute en de Kindervreugdroute, zijn makkelijk bereikbaar voor bewoners van het Zuidelijk en Noordelijk Molenveld en de binnenstad.

Voor elke route is een mooie folder met een routekaartje beschikbaar. Hierin staan de mooie plekjes langs de route beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige kruidentuin aan de Paardenmarkt, de sfeervolle overtuin aan de Nieuwstraat, het uitbundig bloeiende Colenbranderpark, de vijvers in het Irenepark of het gezellige terras van genieten van speeltuin Kindervreugd en natuurlijk de oude binnenstad.

Folders van de looproutes zijn gratis af te halen bij warenhuis Staarink, het stadhuis, de VVV en de bibliotheek op De Linie.

Stichting Doesburgerinitiatief en wijkraad De Ooi zijn samen hard aan het werk om ook looproutes in De Ooi te realiseren.