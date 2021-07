Lokaal sportakkoord zet Rhienderen werkt in beweging.

BRUMMEN – Het project Rhienderen Werkt in Beweging heeft een vliegende start gemaakt. Op de werkplaats van Stichting Philadelphia doen zo’n twintig deelnemers elke week met plezier mee aan een uurtje sporten en bewegen. Het Lokaal Sportakkoord maakt mogelijk dat er op kleine en grote schaal inwoners het plezier in bewegen krijgen.

Zoals afgesproken in het Lokaal Sportakkoord, wil de gemeente Brummen meer inwoners het plezier in bewegen laten ervaren. Doel is om ouderen, chronisch zieken en mensen met fysieke, mentale of organische beperking het met plezier te laten bewegen. Voldoende bewegen levert een positieve bijdrage aan het gezond ouder worden. Verenigingsondersteuner Jacco Peelen van Stichting Sportkompas zet zich in om juist de doelgroep ouderen en kwetsbaren te activeren bij verenigingen of juist op de plekken waar deze al samenkomen. (Extra) sporten en/of bewegen is een stevige inzet op preventie en levert fysieke en geestelijke gezondheidswinst op.

Het project Rhienderen Werkt in Beweging wordt mogelijk gemaakt vanuit het Lokaal Sportakkoord mogelijk gemaakt. Op de werkplaats van Stichting Philadelphia wordt voor een periode van een jaar bewegen aangeboden als onderdeel van de dagbesteding of tijdens het werk van de cliënten. Het project is vanaf 1 juni gestart en beweegcoach Sandra Haaijema van Stichting Sportkompas begeleidt inmiddels al 20 deelnemers op de dinsdagochtend.

Naast het bewegen op muziek wordt er gewerkt aan de conditie en worden er spierversterkende oefeningen gedaan. Initiatiefnemer Manita Put van Stichting Philadelphia is erg enthousiast over de samenwerking en ziet de cliënten met plezier in beweging komen. De cliënten kijken uit naar de volgende dinsdag, wanneer het bewegen weer op het programma staat.

